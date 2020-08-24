В Минске отметили увеличение интенсивности действий авиации в сопредельных странах

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Более чем в два раза увеличилась интенсивность полетов самолетов разведывательной авиации на территориях сопредельных с Белоруссией стран. Об этом сообщил в понедельник заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Вооруженных сил республики Анатолий Булавко.

"Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза", - отметил представитель командования ВВС и войск ПВО в эфире белорусского телеканала СТВ.

По словам Булавко, "фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность". "Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям, обороноспособность нашего государства слагается из этого", - сказал замкомандующего.

"У нас есть границы, которые священные и неприкосновенные, национальное и международное законодательство, которое мы соблюдаем, поэтому любые попытки нарушить нашу государственную границу всегда пресекаются", - подчеркнул Булавко.

Накануне белорусские вертолеты пресекли нарушение госграницы в воздушном пространстве воздушными шарами, запущенными с территории Литвы. В Минске это расценили как провокацию.