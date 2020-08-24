{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В Белоруссии намерены привести некоторые воинские части в высшую степень готовности

В Минобороны республики сообщили, что проверка армии завершится тактическим учением
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будет приведен в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - отметили в оборонном ведомстве.

По его данным, в ходе проверки будет проведена "оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также [будет проведено] совершенствование боевой выучки войск". Проверка завершится тактическим учением, сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил страны пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания в связи с расследованием
Речь идет о расследовании в отношении компании Trump Organization
Читать полностью