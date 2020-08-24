Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания в связи с расследованием

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует, чтобы сын президента США Дональда Трампа дал показания в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization. Об этом Джеймс заявила в понедельник в Twitter.

"Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении ее финансовой деятельности, - отметила генпрокурор штата. - В течение многих месяцев Trump Organization отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках данного расследования".

Джеймс подчеркнула, что в Trump Organization ранее отказались предоставлять требуемые документы, а ее сотрудники до сих пор не дали показания. Как отмечает газета The New York Times, генпрокурор просит суд в нью-йоркском районе Манхэттен предписать Trump Organization и Эрику Трампу выполнить данные требования.

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Коэн работал в компании около 10 лет.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Дональд Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.