В столице Ливии второй день подряд проходят антиправительственные протесты

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. В столице Ливии Триполи в понедельник второй день подряд проходят акции протеста против Правительства национального согласия (ПНС). Как сообщает сайт телеканала Al Arabiya, участники митингов называют кабмин ответственным за значительное ухудшение социально-экономической ситуации, обнищание широких слоев населения, разгул коррупции.

Протестующие требуют отставки ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем. Вокруг здания правительства стоят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Большие толпы противников власти собрались на Площади мучеников.

В воскресенье для разгона протестующих силы МВД применили огнестрельное оружие. Сообщалось о нескольких погибших и паре десятков раненых.