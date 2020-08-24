ЕС осудил "то, что выглядит как покушение на Навального"

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Евросоюз осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь блогера Навального и настаивает на транспарентном расследовании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский союз категорически осуждает, то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Необходимо, чтобы российские власти инициировали без задержки независимое и транспарентное расследование", - говорится в документе.

Боррель считает, что "российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального". "Все ответственные за него должны понести наказание", - заключил глава европейской дипломатии.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник немецкие врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Как сообщил журналистам в понедельник заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, ингибиторы холинестеразы, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. По его словам, при поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы, которые дали отрицательный результат. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

Руководство омской БСМП № 1, намерено разобраться в причинах расхождения проведенных в Омске анализов с результатами берлинской клиники Charite, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.