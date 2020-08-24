Кравчук допустил возобновление водоснабжения Крыма "в случае гуманитарной катастрофы"

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Украина в случае гуманитарной катастрофы готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз. Об этом заявил в понедельник глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

"Там [в Крыму] живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное - мы в жизни никогда на это не пойдем", - сказал он в эфире "Украинского радио".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа во время поездки в Херсонскую область заявил журналистам, что вопрос подачи воды в Крым с территории Украины не обсуждается. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключал поставки воды в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы, при этом речь не шла о промышленных масштабах поставок. Однако уже в июне премьер заявил, что возобновление поставок воды через Крымский канал пока "не планируются".

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Пока жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совет Федерации. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.