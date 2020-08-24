Спецпредставитель США Биллингсли проинформирует НАТО о переговорах с РФ по разоружению

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформирует на этой неделе НАТО об очередном раунде переговоров с РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду того, чтобы проинформировать Североатлантический совет НАТО на этой неделе о результатах последнего раунда переговоров с Российской Федерацией в Вене в Австрии", - написал он.

В Вене 18 августа завершился очередной раунд межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице. По итогам консультаций Биллингсли сообщил, что готов рекомендовать американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при достижении согласия с Москвой по ряду вопросов. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявил, что условия, выдвигаемые США для продления договора, нереалистичны.

РФ и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу договора и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.