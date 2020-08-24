Акция протеста на площади Независимости в Минске завершилась

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Акция протеста, собравшая в понедельник несколько сотен человек в Минске, завершилась.

"Акция на площади Независимости подошла к концу. Большая часть людей разошлась, - сообщает сетевое издание tut.by. - Сегодня не обошлось без задержаний, которые проводили милиционеры и люди в штатском. Точное количество задержанных неизвестно".

В ГУВД Мингорисполкома рассказали ТАСС, что несколько молодых людей были задержаны на площади Независимости "в рамках административного процесса".

При этом уже после того как прошли задержания, на площадь продолжили прибывать люди, и к 20:00 их собралось около 400, информировало сетевое издание. В ответ на скандирование антиправительственных лозунгов протестующими городские власти включили на полную громкость колонку, из которой доносилась песня "В городском саду играет духовой оркестр", заглушая тем самым участников акции. К 21:00, продолжает описывать обстановку tut.by, собравшиеся на площади разделились на две основные группы, одна из которых, располагавшаяся ближе к костелу, скандировала политические лозунги, а остальная часть людей пела и танцевала возле Дома правительства.

По данным ряда белорусских СМИ, в других городах Белоруссии также проходят немногочисленные акции протеста.

Одновременно с этим в понедельник в Гродно, Барановичах, Чаусе и некоторых других населенных пунктах состоялись автопробеги в поддержку президента республики Александра Лукашенко.