В Молдавии начинается кампания по выборам президента

Практически все опросы общественного мнения называют фаворитом стартующей гонки действующего главу республики Игоря Додона. О его поддержке уже заявила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Ранее в интервью ТАСС Додон заявил, что окончательное решение о выдвижении на второй срок планирует принять в период с 1 по 10 сентября - период, который отводится для регистрации инициативных групп кандидатов.

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Кампания по по выборам президента Молдавии, которые запланированы на 1 ноября, официально стартует во вторник. С 1 сентября в республике начнется процесс регистрации кандидатов, на который отводится 30 дней. После этого те, кто будет зарегистрирован, смогут приступить к агитации.

Его главным оппонентом называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывшего премьера страны Майю Санду, которая уже заявила, что намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года. Далее в рейтинге предпочтений следует лидер другой правой партии - "Платформа "Достоинство и правда" (ПДП) - Андрей Нэстасе, четыре года назад отказавшийся от участия в выборах в пользу единого кандидата от правых сил, которым стала Санду. Она отказалась ответить взаимностью на его призыв уступить на этих выборах ему роль единого кандидата. В этой ситуации Нэстасе решил баллотироваться самостоятельно.

Выборы в условиях кризиса

Додон уже заявил, что одним из первых указов на посту президента в случае победы станет роспуск парламента, в котором правящая коалиция из социалистов и Демократической партии Молдовы (ДПМ) потеряла большинство. Это произошло, когда ряд депутатов перешел из фракции демократов в оппозицию. Додон и лидер ДПМ Павел Филип считают, что депутатов перекупает обвиненный в коррупции и бежавший в прошлом году в США бывший лидер демократов, олигарх Владимир Плахотнюк. По их словам, он пытается оказывать влияние на законодательный орган через своих сторонников - группу "Про Молдова" во главе с бывшим спикером Андрианом Канду и партию "Шор", которую возглавляет бежавший вместе олигархом банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков.

Ухода Додона с поста президента, отставки назначенного им премьера Иона Кику и роспуска парламента также добиваются проевропейские партии Нэстасе и Санду. Они критикуют проводимую Додоном и социалистами политику по восстановлению отношений с Россией, которые фактически были заморожены на уровне правительства и парламента в период правления Плахотнюка, и добиваются исключительно прозападной ориентации республики.

Противоэпидемические меры

В Молдавии с мая действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. Ранее Додон заявил, что в республике нет предпосылок для переноса выборов из-за эпидемиологической ситуации, однако он не исключил, что в случае резкого ухудшения показателей такое решение может быть принято парламентом.

К голосованию Центральная избирательная комиссия совместно с Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья разработали инструкции по проведению выборов. В частности, на входе в избирательные участки у граждан будет измеряться температура. Лиц с симптомами острой респираторной инфекции, а также повышенной температурой не будут допускать к голосованию. При себе избирателей попросили иметь защитную маску и индивидуальную шариковую ручку. Очереди будут формироваться вне помещений с соблюдением безопасной дистанции.

Молдавия в 2016 году отказалась от выборов президента в парламенте. Это было сделано решением Конституционного суда, который признал незаконной реформу 2000 года, когда депутаты проголосовали за отказ от всенародных выборов. В своем решении судьи пояснили, что эти изменения послужили причиной серии политических кризисов в стране, когда депутаты не могли избрать президента.