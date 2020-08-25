СМИ: в секторе Газа ввели режим локдауна из-за новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 25 августа. Власти сектора Газа в понедельник объявили о введении режима локдауна (жестких карантинных мер) сроком на двое суток в связи с выявлением четырех новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

По его данным, в рамках локдауна будут закрыты государственные и образовательные учреждения, а также мечети, рынки и магазины. Как сообщило агентство, источником заражения стала женщина, недавно прибывшая в Газу после поездки на Западный берег реки Иордан. Заражение коронавирусом было выявлено также у членов ее семьи.

Агентство Reuters уточнило, что это первые случаи заражения коронавирусом в секторе Газа за пределами карантинных центров.