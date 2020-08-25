{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в секторе Газа ввели режим локдауна из-за новых случаев заражения коронавирусом

На двое суток будут закрыты государственные и образовательные учреждения, а также мечети, рынки и магазины, передает агентство "Синьхуа"

ТАСС, 25 августа. Власти сектора Газа в понедельник объявили о введении режима локдауна (жестких карантинных мер) сроком на двое суток в связи с выявлением четырех новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, в рамках локдауна будут закрыты государственные и образовательные учреждения, а также мечети, рынки и магазины. Как сообщило агентство, источником заражения стала женщина, недавно прибывшая в Газу после поездки на Западный берег реки Иордан. Заражение коронавирусом было выявлено также у членов ее семьи.

Агентство Reuters уточнило, что это первые случаи заражения коронавирусом в секторе Газа за пределами карантинных центров.

Теги
ПалестинаИзраильПандемия COVID-19
Мэр Кеноши объяснил отсутствие видеорегистраторов у полицейских дефицитом средств
Отчасти проблема была обусловлена тем, что властям штата было необходимо внести изменения в максимальные сроки хранения отснятого материала, указал Джон Антарамян
Читать полностью