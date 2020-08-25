Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

НИКОСИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Некоторые категории российских граждан смогут посещать Республику Кипр, начиная с 28 августа, но только при условии проведения ими 14 дней в режиме самоизоляции. Об этом стало известно после публикации кипрским минздравом вечером в понедельник нового еженедельного списка деления стран на категории в соответствии со складывающейся в них эпидемической ситуацией. Россия впервые с начала пандемии была официально занесена в этот перечень в качестве страны категории С.

"Только определенные категории граждан имеют право въехать в Республику из стран группы C, у которых есть возможность пройти диагностический тест на коронавирус по прибытии на Кипр или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета", - сказано в сообщении министерства.

Ранее кипрский минздрав уже пояснял, что к указанным категориям лиц, кому дозволено приезжать на остров из стран, не входящих в категории А и В, относятся: граждане Республики Кипр, которые постоянно проживают на острове, а также члены их семей, включая супругов, детей и родителей; граждане других стран, которые могут проживать на Кипре на законных основаниях, то есть в первую очередь лица, имеющие виды на жительство в островном государстве; те, кому дозволено въезжать на кипрскую территорию в соответствии с Венской конвенцией, то есть сотрудники дипломатических представительств и миссий; и, наконец, лица, которые не входят в эти три категории, но имеют специальное разрешение на въезд в страну от правительства Республики Кипр.

Всем им после своего прибытия на Кипр придется "оставаться в течение 14 дней в режиме самоизоляции", подчеркивается в сообщении. Также указывается, что в соответствии с приказом министра здравоохранения Кипра от 12 августа 2020 года, граждане, прибывающие из стран категории C, должны пройти молекулярный тест на коронавирус за 48 часов до окончания 14-дневного периода самоизоляции, взяв соответствующие расходы на себя. "Результат лабораторного исследования необходимо отправить по адресу monada@mphs.moh.gov.cy. Подразумевается, что самоизоляция заканчивается на 14-й день при отрицательном результате повторного лабораторного исследования", - отмечается в сообщении минздрава.

Заявление о том, что из стран группы С на остров теперь могут приезжать только определенные группы граждан, уравнивает статус этой группы с теми странами, которые вообще не включены в список кипрского Минздрава. То есть туристов из всех этих государств Республика Кипр пока не принимает.

Страну, находящуюся в группе С, при улучшении в ней эпидемической ситуации, могут затем довольно быстро перевести в число стран группы В, от граждан которых для приезда на Кипр по-прежнему требуется сертификат об отсутствии коронавируса, но которым уже не нужно проводить две недели на карантине. Попадание в группу А вообще не предусматривает наличия для прибывающих на Кипр туристов из этих стран никаких специальных документов, кроме паспорта и обязательной для прибытия на остров абсолютно всех авиапассажиров иммиграционной карты CyprusFlightPass, которую необходимо заполнить онлайн не позднее, чем за сутки до времени вылета авиарейса и в ответ получить разрешение на прилет.

Другие изменения в списке стран

Вечером в понедельник Минздрав также изменил в новой версии разбивки стран на категории статус сразу 11 государств, исходя из складывающейся в них ситуации с распространением коронавируса. У 10 стран этот статус понизили: Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и Швейцария были переведены из категории А в группу B, а Андорра, Нидерланды, Тунис, Франция и Хорватия - из категории В в группу С. Единственной страной, вышедшей на более высокий уровень, оказалась Швеция, сменившая категорию С на группу В.

Некоторые СМИ отметили тот факт, что кипрские власти не стали понижать статуса Греции, из которой, в сравнении с другими странами, в последние дни на остров стало прилетать наибольшее число носителей коронавируса.