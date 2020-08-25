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Мэр Кеноши объяснил отсутствие видеорегистраторов у полицейских дефицитом средств

Отчасти проблема обусловлена тем, что власти штата внесли изменения в максимальные сроки хранения отснятого материала, указал Джон Антарамян

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции американского города Кеноша (штат Висконсин), ранившие в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил в понедельник мэр города Джон Антарамян на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

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"Закупка нательных видеорегистраторов была предусмотрена бюджетом некоторое время. Отчасти проблема была обусловлена тем, что властям штата было необходимо внести изменения в максимальные сроки хранения отснятого материала. Они внесли эти изменения, что сделало закупку видеорегистраторов финансово недоступной для [правоохранительного] сообщества", - уточнил градоначальник.

Он не ответил на вопрос, оборудованы ли видеорегистраторами патрульные машины полиции Кеноши.

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