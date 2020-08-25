Конгрессмен заявил, что выступление Помпео на съезде республиканцев США нарушит правила

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Решение госсекретаря США Майкла Помпео обратиться с речью к участникам общенационального съезда Республиканской партии нарушает правила, установленные для персонала американского внешнеполитического ведомства. Об этом заявил в понедельник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

Как говорится в пресс-релизе, обнародованном его аппаратом, находящийся под руководством Энгела комитет "получил два служебных документа Госдепартамента [США], ясно показывающих", что запланированное на вторник выступление Помпео "нарушит юридические ограничения на политическую деятельность". Этот вывод подкрепляется "давно существующей интерпретацией" норм американского законодательства, прежде всего Закона Хэтча, юристами Госдепартамента США, отмечается в заявлении Энгела. По свидетельству этого законодателя, означенные выводы юристов сам Помпео "лишь в прошлом месяце" (24 июля) доводил до сведения подчиненных в направленной американским дипмиссиям за рубежом циркулярной телеграмме ввиду идущей полным ходом в США избирательной кампании.

Согласно изложенной Энгелом информации, докладная записка, подготовленная в декабре 2019 года аппаратом юрисконсульта Госдепартамента США, ясно гласит, что политическим назначенцам, включая Помпео, запрещено заниматься агитационной деятельностью. Такие лица не могут вести "политическую деятельность вместе с партийным кандидатом, политической партией или партийной политической группой", подчеркивается в упомянутом меморандуме. В нем также сообщается, что "утверждаемые Сенатом [Конгресса США] назначенцы президента не могут даже присутствовать на съезде политической партии или относящемся к нему мероприятии".

Кроме того, в соответствии с данными Энгела, решение Помпео идет вразрез со сводом правил поведения для лиц, находящихся на американской дипломатической службе. Этим правилам несколько десятков лет. Данный документ не разрешает не только сотрудникам Госдепартамента США, но и их супругам "заниматься партийной политической деятельностью за рубежом", указывает Энгел.

Как передают американские СМИ, Помпео запишет свое выступление в Иерусалиме, где будет находиться с визитом. При этом в окружении шефа американской дипломатии заверяют, что он будет выступать в личном качестве, а не как госсекретарь. Средства американских налогоплательщиков на подготовку этого выступления Помпео тратиться якобы не будут.

С критикой решения Помпео выступил не только Энгел, но и другие члены и сторонники Демократической партии США. Они напоминают, что предыдущие госсекретари по соображениям отказа от публичного вмешательства во внутреннюю политику не выступали на предвыборных съездах двух системообразующих партий США.