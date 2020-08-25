Экс-постпред США при ООН назвала Байдена самым "удобным кандидатом" для Ирана и Китая

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли обвинила соперника действующего президента Дональда Трампа на предстоящих выборах Джозефа Байдена в симпатиях к социализму и назвала его наиболее удобным кандидатом для таких стран, как Иран и Китай. Об этом она заявила, выступая в понедельник вечером на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

"Байден - хороший [кандидат] для Ирана и ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Он - замечательный [кандидат] для коммунистического Китая, и он - просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чем не участвовала и отреклась от своих ценностей", - утверждает Хейли.

"В прошлый раз боссом Джо [Байдена] был [экс-президент Барак] Обама, в этот раз это [спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, [сенатор от штата Вермонт Берни] Сандерс и "четверка" (четверо представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли - прим. ТАСС). Их видение будущего Америки - это социализм, а мы знаем, что социализм провалился везде", - убеждена экс-постпред США при ООН. "Джо Байден и социалистические левые станут катастрофой для нашей экономики", - считает она.