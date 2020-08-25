Тихановская назвала своей задачей подготовку команды для новых выборов в Белоруссии

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявила она в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.

Тихановская заверила, что ее команда готова к общению со всеми международными партнерами. "Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - заверила экс-кандидат.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. 21 августа Тихановская через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд Белоруссии с требованием признать недействительными результаты выборов.