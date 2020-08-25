Оппозиционер Латушко считает, что Координационный совет не нарушает законов Белоруссии

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что совет своими действиями не нарушает законодательство страны. Об этом он заявил во вторник у здания Следственного комитета, куда был вызван по делу о призывах к захвату власти, передает ТАСС.

"Координационный совет не осуществляет никаких действий, которые бы нарушали законодательство Республики Беларусь, в том числе в вопросах захвата власти. Вся наша деятельность, наши предложения находятся в рамках законов и конституции", - сказал Латушко.

Одновременно он признал, что дело о призывах к захвату власти "морально влияет на членов совета". "Это давление на членов совета, чтобы они выходили из состава Координационного совета", - полагает Латушко. Он вновь заверил, что реальной целью создания и деятельности совета является начало диалога по выходу из политического кризиса, который сложился в Белоруссии.

Подходы к зданию Следственного комитета, куда прибыл Латушко в качестве свидетеля по делу о призывах к захвату власти в связи с созданием Координационного совета, перекрыты. Напротив здания стоят два автозака. У входа собрались около 20 журналистов, и столько же людей, пришедших поддержать представителя оппозиции.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. В прошедший четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти, члены президиума совета поочередно вызываются в Следственный комитет в качестве свидетелей по этому делу.