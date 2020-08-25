Председатель ОБСЕ в пятницу созвал специальное заседание постсовета по Белоруссии

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Албания, председательствующая в ОБСЕ, созвала на пятницу, 28 августа, специальное заседание постоянного совета этой международной организации для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщило во вторник председательство Албании в ОБСЕ.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама выступит на специальном постоянном совете в Вене в эту пятницу по ситуации в Белоруссии. ОБСЕ готово поддержать Белоруссию, и предложение о визите [председателя ОБСЕ в Минск] остается в силе", - говорится в заявлении председательства в Twitter.

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации в представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. 21 августа Тихановская через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд Белоруссии с требованием признать недействительными результаты выборов.