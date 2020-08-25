В Евросоюзе не считают, что протесты в Белоруссии отражают выбор между РФ и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Евросоюз не считает, что протесты в Белоруссии отражают выбор между ориентацией страны на Россию или ЕС. Об этом заявила во вторник замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, выступая на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Белоруссии.

"Протесты в Белоруссии не отражают простой бинарный выбор между Россией и Западом, - заявила она. - Они вызваны грубой фальсификацией президентских выборов 9 августа". По ее словам, ЕС выступает в поддержку проведения новых выборов с участием международных наблюдателей, освобождения всех задержанных и расследования актов полицейского насилия.

Хельга Шмид отметила, что между руководством ЕС и России проходят консультации по вопросу о стабилизации ситуации в Белоруссии, в частности, глава Европейского совета Шарль Мишель дважды обсуждал по телефону ситуацию в этой стране с президентом России Владимиром Путиным, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель находится в контакте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она также напомнила, что ЕС выделил Белоруссии €53 млн дополнительной помощи, из которых €50 млн пойдут на борьбу с пандемией коронавируса, и €3 млн - на поддержку гражданского общества.

В ходе слушаний ряд евродепутатов высказались против повторения в Белоруссии украинского сценария и отметили, что Евросоюз предпочел бы разрешение этого кризиса по армянскому сценарию.