Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Президентские выборы в Белоруссии прошли с тысячами нарушений, а их официальные итоги волеизъявления не были признаны белорусским народом. С таким утверждением лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила во вторник по видеосвязи на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, созванном для обсуждения ситуации после выборов 9 августа.

"Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, при том, что наиболее уважаемые наблюдатели избирательного процесса из ОБСЕ не были приглашены. Официальные результаты были фальсифицированы и не признаны белорусским народом, а также большинством членов международного сообщества ", - указала экс-кандидат на пост президента республики.

Она отметила, что после выборов тысячи белорусов вышли на беспрецедентные по масштабу мирные протестные акции. Власти страны, по словам Тихановской, ответили на это насилием. "Как минимум шесть человек были убиты. Десятки пропали без вести", - сказала она.

Цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов президента путем мирных переговоров с властями страны, заявила Тихановская. "Наша цель - достичь честных и свободных выборов мирно, путем диалога", - сказала она.

Тихановская также отметила, что в Белоруссии проходит мирная революция. "Мы больше не оппозиция, мы - большинство. Происходит мирная революция. <...> Это демократическая революция. Это стремление людей свободно и честно выбирать своего лидера и свою судьбу, это мирное стремление людей к свободе, самоопредению и достоинству", - добавила она.

Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила она. "Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", - заявила она.

Тихановская призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.