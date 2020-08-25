Польский депутат Европарламента предложил ввести санкции против России из-за Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский вновь предложил ЕС ввести санкции против России за ситуацию в Белоруссии. На этот раз - на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, которое созвано во вторник для обсуждения ситуации в республике.

"Мы должны принять санкции против того, кто стоит за этой ситуацией", - утверждал он. По его мнению, Россия "прямо сейчас устанавливает контроль над государственными структурами Белоруссии". По мнению Сариуш-Вольского, "целые структуры белорусского государства захватываются Россией: государственное телевидение, спецслужбы, там работают агенты секретных служб, военные советники".

Его поддержала его соотечественница Анна Фотыга, которая полагает, что Александра Лукашенко "охраняют российские телохранители, там присутствуют пропагандистские команды из России, Кремль контролирует спецслужбы" республики. В своем выступлении она несколько раз повторила эти тезисы, пока председатель комитета прервал ее по соображениям регламента.

Сариуш-Вольский известен своей крайне радикальной антироссийской позицией и с самого начала кризиса в Белоруссии на разных площадках выступал с призывами введения новых санкций ЕС против России, призывая "покарать не меч, но руку, которая его держит".

Комментируя ТАСС это заявление, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если бы российский представитель сделал подобное заявление, то Москву бы обвинили во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. По его словам, Европейский парламент иногда делает совершенно парадоксальные вещи.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что призывы польского депутата Европарламента ввести санкции против РФ за Белоруссию явно отражают истинные цели западного истеблишмента в поддержке белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнерство и сотрудничество Минска и Москвы.

Депутат подчеркнул, что никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было. Наоборот, налицо давление и вмешательство Запада. Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой план "урегулирования кризиса", который скорее выглядит как ультиматум, напомнил он.