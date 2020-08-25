Планировавшаяся в августе встреча советников "нормандской четверки" отменена

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Запланированная ранее на 28 августа очередная встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отменена. Это во вторник подтвердил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Он уточнил, что это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Дату 28 августа в минувшую субботу озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, была договоренность о встрече на уровне советников глав государств на конец августа, 28 числа. Затем, по его мнению, должна была состояться встреча министров иностранных дел "четверки" и уже после - встреча лидеров стран, сообщал он в интервью телеканалу "Украина-24".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено минскими соглашениями. Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по выполнению решений предыдущего саммита "нормандской четверки" в Париже.