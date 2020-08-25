Правозащитники собрали свидетельства избиений более 450 задержанных на акциях в Белоруссии

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белорусские правозащитники задокументировали показания 450 избитых граждан в ходе акций протеста. Об этом сказано в сообщении правозащитного центра "Весна" во вторник на его сайте .

Центр "Весна" в партнерстве с Всемирной организацией против пыток, отмечается в сообщении, оперативно организовали сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения. По их информации, с 12 по 20 августа получены свидетельства более 450 жертв, подтвержденные фотографиями и видеозаписями, более 100 пострадавших опрошены под запись.

"Более 6 тысяч человек были задержаны, находились в заключении в течение до 10 суток, и их местонахождение было неизвестно. По меньшей мере, 450 из них были избиты <…>. Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными", - сказано в сообщении. При этом, как подчеркивают правозащитники, несмотря на многочисленные сообщения о совершении преступлений, Следственный комитет Белоруссии не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал ни одного человека из непосредственно участвовавших в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих.

Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток и Международная федерация прав человека обратились к специальному докладчику ООН по пыткам и просят срочного вмешательства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков.