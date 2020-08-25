Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

"Страны региона могли бы делать больше для того, чтобы в Белоруссии стало больше света, правды, свобод. Обдумаем, что мы можем для этого предпринять", - сказал он.

Науседа не конкретизировал, какие именно страны имеет в виду, но подчеркнул, что по данному вопросу успешно сотрудничает с польским лидером Анджеем Дудой. "Вместе с президентом Дудой мы ищем действенные решения, не дожидаясь реакции Евросоюза по санкциям в отношении Минска", - добавил он.

Вильнюс подготовил список лиц, которые, как утверждается, имеют отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим. В этот перечень вошли 32 человека, в том числе президент республики Александр Лукашенко. Им предлагается запретить въезд в страну и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях Литвы.