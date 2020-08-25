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Кризис в Белоруссии

Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

Гитанас Науседа не уточнил, какие именно страны имеет в виду, но подчеркнул, что по этому вопросу успешно сотрудничает с польским лидером Анджеем Дудой

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Соседние с Белоруссией страны должны активнее поддерживать перемены в республике, не дожидаясь решений Евросоюза. Такую позицию во вторник высказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Страны региона могли бы делать больше для того, чтобы в Белоруссии стало больше света, правды, свобод. Обдумаем, что мы можем для этого предпринять", - сказал он.

Науседа не конкретизировал, какие именно страны имеет в виду, но подчеркнул, что по данному вопросу успешно сотрудничает с польским лидером Анджеем Дудой. "Вместе с президентом Дудой мы ищем действенные решения, не дожидаясь реакции Евросоюза по санкциям в отношении Минска", - добавил он.

Вильнюс подготовил список лиц, которые, как утверждается, имеют отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим. В этот перечень вошли 32 человека, в том числе президент республики Александр Лукашенко. Им предлагается запретить въезд в страну и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях Литвы.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваПольшаДуда, АнджейНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
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