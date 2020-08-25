Греция ожидает списка санкций в отношении Турции за ее действия в Средиземноморье

АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Греция ожидает разработку Евросоюзом списка санкций в отношении Турции за ее провокационные действия в Средиземноморье. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Вместо снижения напряженности в Средиземноморье мы наблюдаем новые провокации со стороны Турции, разработку [стратегии] безрассудной экспансии, подрыв региональной стабильности. Одержимость правонарушениями не приводит к верховенству закона, здесь нет места двойным стандартам, европейские достижения должны быть защищены, - сказал Дендиас. - Мы с нетерпением ждем списка санкций, который обязан составить верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель и представить на предстоящем неформальном заседании совета министров иностранных дел в Берлине [27-28 августа]. Санкций, которые дадут ясно понять, что, если будут продолжены турецкие правонарушения, то они приведут к последствиям, что Европа готова и хочет защищать свои границы - морские и сухопутные, что Европа готова защищать свою идеологию - идеологию законности, на которой основывается и которую провозглашает".

"Я хотел бы, чтобы было ясно всем сторонам - без громких заявлений, которые для нас не характерны, без угроз, которые мы не используем, - что Греция будет защищать - во имя [международного] права - свой суверенитет и суверенные права. Греция будет защищать свои национальные и европейские границы, суверенитет и суверенные права Европы. У нее нет другого выбора. Тут не должно быть никакого недопонимания", - подчеркнул глава МИД Греции.

Он отметил, что многие советуют Греции начать диалог с Турцией. "Но Греция доказала, что она была и продолжает всегда быть готовой к диалогу. Но не может быть диалога в режиме угроз, не может быть диалога в условиях провокаций. В конечном итоге не может быть диалога ни для какого государства в то время, когда нарушается его суверенитет и его суверенные права. Продолжение провокационного поведения Турции подтверждает лишь совершенно ясно всем за рубежом, что ее ссылки на диалог и международное право являются чистыми отговорками", - подчеркнул Дендиас, добавив, что обязательным элементом диалога является "заслуживающий доверия участник переговоров и ясная повестка дня, которая основывается на международном праве". "Надеюсь, что это будет понятно Анкаре, которую Хайко Маас посетит после [Афин]", - подчеркнул глава МИД Греции.

Напряженность в отношениях с Турцией

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, и ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.