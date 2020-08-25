СМИ: премьер Судана обсудил с Помпео исключение страны из списка спонсоров терроризма

ТАСС, 25 августа. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук обсудил во вторник с госсекретарем США Майклом Помпео вопрос исключения африканской страны из списка государств, поддерживающих терроризм. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Мы обсуждали с Помпео исключение Судана из составленного США списка стран, спонсирующих терроризм", - приводит слова суданского премьера телеканал. Хамдук отметил, что с американской стороной состоялся "прямой и прозрачный диалог".

Помпео прибыл во вторник в Хартум в рамках своего регионального турне. Это первый за 15 лет визит госсекретаря США в Судан. Ранее в понедельник Помпео посетил Израиль, где встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Из еврейского государства в Судан госсекретарь летел первым в истории прямым авиарейсом между двумя странами.