Заявление Конституционного суда Белоруссии в совете оппозиции назвали манипуляцией

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Конституция Белоруссии не содержит запрета на создание такого органа, как Координационный совет оппозиции, поэтому заявления о его незаконности являются манипуляцией. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы совета во вторник, комментируя заявление председателя Конституционного суда республики Петра Миклашевича о том, что общественные органы не правомочны пересматривать итоги президентских выборов.

"Такого запрета в конституции нет. Это, как обычно, манипуляция формулировками. Не предусмотрено означает, что не запрещено", - полагают в совете.

В пресс-службе подчеркнули, что заявление Миклашевича не будет иметь практических последствий. "Это ничего не меняет в нашей деятельности", - заверил собеседник.

Ранее во вторник агентство БелТА распространило комментарий председателя Конституционного суда Белоруссии Петра Миклашевича, в котором он заявил, что конституция республики не дает права общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, поэтому создание Координационного совета оппозиции в этих целях назвал не отвечающим основному закону страны.