В МИД Азербайджана назвали ситуацию на границе с Арменией неспокойной

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация на границе Азербайджана и Армении после июльского пограничного конфликта остается неспокойной. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В военном отношении ситуация остается неспокойной. Армения продолжает обстрел позиций Азербайджана", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения провокаций необходим "немедленный, безоговорочный и полный вывод оккупационных войск из всех оккупированных территорий Азербайджана".

"В этом плане мы рассчитываем, что международное сообщество, в первую очередь страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, принудят Армению к отказу от политики сохранения статус-кво и началу субстантивных переговоров", - подчеркнул министр. Он отметил, что рамки этих переговоров установлены резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ, в частности документом Будапештского саммита 1994 года. В этом документе перед сопредседателями ставится четкая задача как можно быстрее заключить соглашение о прекращении вооруженного конфликта, что позволит устранить его последствия и создаст условия для решения политических вопросов.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В обоих случаях речь шла о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по обоюдным оценкам, относительно спокойная, но сведения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.