В Минске учителя пикетируют Министерство образования Белоруссии

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Около 200 учителей и солидарных с ними граждан Белоруссии собрались во вторник у здания министерства образования в Минске. Акция протеста стала ответом на сделанное накануне президентом Александром Лукашенко заявление о необходимости увольнять учителей, поддерживающих оппозицию.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, у здания министерства собрались учителя, а также те, кто их поддерживает, в том числе артисты Национального академического театра имени Янки Купалы. Некоторые из них держат красно-белые флаги, а также плакаты с лозунгом "Ложь и угрозы - это Государственная идеология?".

Обстановка возле министерства спокойная. Один из милиционеров обратился к участникам акции с просьбой разойтись, пояснив, что митинг несанкционированный. Однако люди продолжают оставаться возле здания ведомства, заявив о своем праве на свободу собраний. Присутствующие более 10 минут хлопали в поддержку учителей.

Позже к месту проведения акции прибыли подразделения ОМОНа. К зданию Минобразования подъехали 20 грузовиков с личным составом и спецтехника.

Одновременно из микрорайона Уручье на востоке Минска в центр города по проспекту Независимости движется колонна из автозаков и автобусов с бойцами ОМОНа.