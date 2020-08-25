ЕС изучает введение санкций против 15-20 белорусских чиновников

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Евросоюз изучает введение персональных санкций против 15-20 белорусских чиновников, однако точное число людей, которые войдут в черный список, пока назвать невозможно. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС.

"Мы говорим о 15-20 чиновниках, однако я бы предпочел не называть точного числа, поскольку неизвестно, сколько из них войдет в окончательный список", - сказал он, подчеркнув, что санкционный список не будет принят на встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине. "Что касается санкций по Белоруссии, встреча [в Берлине] носит неформальный характер, там не ожидается практических решений, - сообщил он. - Мы намерены ввести санкции, чтобы изменить политику Белоруссии. В принципе мы намерены ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и полицейские репрессии".

Объясняя проблемы в формировании санкционного списка, он отметил, что ЕС "должен собрать достаточные доказательства, чтобы они могли выдержать иски в [Европейском] суде [юстиции] в Люксембурге", где рассматриваются иски людей и компаний, включенных ЕС в различные санкционные списки.

Ранее во вторник замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, выступая на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам посвященном ситуации в Белоруссии, заявила, что ЕС "очень тщательно готовит новый санкционный список" против Белоруссии. "Мы должны быть полностью уверены по каждому включенному в санкционный список политику. Мы должны быть уверены, что это решение не окажет негативного влияния на белорусский народ. Мы также намерены провести широкую переоценку отношений ЕС с Белоруссией", - сказала она.

Решение о введении новых санкций против руководства страны было принято главами МИД ЕС на видеоконференции 14 августа. Речь идет о создании списка белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС и активы которых в Евросоюзе подлежат замораживанию. Как ранее сообщила представитель внешнеполитической службы Набила Массрали, речь идет о примерно двух десятках человек. Пока неизвестно, будет ли включен в этот список президент Лукашенко и когда именно эти санкции могут вступить в силу.

ЕС ввел санкции против Белоруссии еще в 2004 году. Они были приостановлены в 2008 году и вновь введены после выборов в 2010 году, затем практически полностью отменены в несколько этапов в 2015-2016 годах. Черный список ЕС для Белоруссии в разные годы сокращался и расширялся, достигая 130 человек.