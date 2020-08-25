В Госдепе заявили, что контакты Эрдогана с ХАМАС способствуют изоляции Турции

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из [сектора] Газа", - утверждает дипломат. Как отметила Ортэгус, "Соединенные Штаты решительно выступили против того, что 22 августа президент Турции Эрдоган принял в Стамбуле двух лидеров ХАМАС".

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон ранее включил этих представителей радикального движения в свой черный список международных террористов. За информацию об одном из них Госдепартамент ранее назначил награду в связи с его "участием в многочисленных терактах, захватах, а также похищениях людей".

"Мы продолжаем выражать обеспокоенность по поводу отношений турецкого правительства с [представителями] ХАМАС на самом высоком уровне. Это уже второй раз, когда президент Эрдоган принимает лидеров ХАМАС в Турции в этом году, первая встреча состоялась 1 февраля", - заключила Ортэгус.