Саад Харири отказался выдвигаться на пост премьер-министра Ливана

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Лидер общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" и экс-премьер Ливана Саад Харири заявил во вторник, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Об этом сообщила пресс-служба экс-премьера.

"Я объявляю ливанцам, что не являюсь кандидатом в премьер-министры, и прошу больше не упоминать меня в таком качестве", - сказал Харири.

Суннитский политик поторопил президента республики Мишеля Ауна с проведением консультаций с парламентскими фракциями по вопросу о назначении нового премьера. По его словам, движение "Аль-Мустакбаль" назовет своего кандидата во время этих консультаций.