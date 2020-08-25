Глава МИД Китая заявил, что Пекин не допустит новой холодной войны

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Китай не позволит новой холодной войне отбросить назад мировой прогресс и не допустит попыток навредить отношениям между КНР и ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции после встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И.

"В мире дуют ветры холодной воды, но Китай не хочет этого, поскольку это отбросило бы назад мировой прогресс и развитие. Мы этого не позволим другим странам", - приводит слова китайского министра агентство ANSA. Он также подчеркнул, что для Китая отношения с ЕС носят стратегически важный характер. "Наши отношения [КНР и ЕС] подвергаются провокациям, им вредят внешние силы, и мой визит служит укреплению этих отношений", - продолжил он. "Единая, стабильная, процветающая Европа необходима всему миру. Мы должны вместе поддерживать многополярность мира", - указал он.

Ван И подчеркнул, что не случайно начинает свое европейское турне, включающее посещение нескольких европейских стран, в том числе Францию и Германию, с Италии. Республика стала первой страной Группы семи, которая присоединилась к экономической инициативе Пекина "Один пояс - один путь".

В ходе встречи были подписаны два соглашения в энергетической и сельскохозяйственной сферах.