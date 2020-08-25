Глава Пентагона считает нужным следить за модернизацией ВС Китая

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает необходимым внимательно следить за модернизацией Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и взаимодействовать с союзниками Вашингтона для противодействия Пекину. Об этом говорится в статье главы Пентагона, опубликованной во вторник в газете The Wall Street Journal.

Как полагает Эспер, началась "новая эпоха глобального соперничества между свободным и открытым мировым порядком и авторитарной системой, которую поддерживает Пекин". По его мнению, "мир должен следить за модернизацией НОАК и осуществлять подготовку". Как отмечает министр, это следует делать "во многом так же, как США и Запад изучали советские вооруженные силы в XX веке и противодействовали им".

В статье уточняется, что для "долгосрочного соперничества с Китаем" США требуются вооруженные силы, "которые могут конкурировать, осуществлять сдерживание и одерживать победы в воздухе, на суше, на море, в космосе и киберпространстве". Эспер отметил необходимость "расширять и укреплять союзнические и партнерские отношения" США с другими странами.

Министр обороны сообщил, что на этой неделе намерен посетить Гавайи, Республику Палау, а также Гуам. Он планирует провести встречи с представителями стран региона и обсудить взаимодействие в указанной сфере. Эспер отметил важность сотрудничества США с другими государствами в том, что касается противодействия НОАК.