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Кризис в Белоруссии

Латвия выделит €150 тыс. в поддержку гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии

По данным МИД страны, центр "Марта" будет обучать белорусских психологов, а Балтийский центр передового опыта СМИ будет реализовывать проекты, оказывая поддержку независимым СМИ в Белоруссии

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

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"Кабинет министров 25 августа из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" выделил €150 тыс. на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии. Общество "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" и центр для женщин "Марта" в сотрудничестве с негосударственными организациями Белоруссии будут предоставлять юридическую, психологическую, практическую и медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в республике после президентских выборов 9 августа", - указывает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, по информации МИД Латвии, центр "Марта" будет обучать белорусских психологов, а Балтийский центр передового опыта средств массовой информации будет реализовывать проекты, оказывая поддержку независимым СМИ в Белоруссии.

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БелоруссияЛатвияКризис в Белоруссии
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