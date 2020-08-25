В Минобороны Белоруссии заявили, что армия готова защищать страну от внутренних угроз

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Александр Вольфович, сообщает во вторник Минобороны республики.

"В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси, - сказал он. - Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности нашей прекрасной молодежи". По его словам, армия категорически этого "не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.