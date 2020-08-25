Замгоссекретаря США Бигэн и Рябков обсудили вопросы контроля над вооружениями

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудили на встрече в Москве тематику контроля над вооружениями и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

"На встрече с заместителем министра иностранных дел России Рябковым заместитель госсекретаря Бигэн обсудил ряд двусторонних вопросов, контроль над вооружениями и региональные вопросы. Соединенные Штаты привержены диалогу с Российской Федерацией, когда это способствует продвижению интересов США", - говорится в сообщении.

Бигэн прибыл в российскую столицу во вторник.