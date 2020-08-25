В Минске началась акция протеста сторонников оппозиции

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Число участников акции протеста на площади Независимости в центре Минска возросло примерно до тысячи человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие концентрируются рядом с расположенным на площади костелом - примерно в 200 м от памятника Ленину у здания Дома правительства. У входа в костел установлен памятник Архангелу Михаилу. У его подножия люди разместили портреты четырех молодых людей, погибших, по данным оппозиции, в ходе протестов. Рядом лежат цветы и белые ленточки.

Многие участники митинга держат бело-красно-белую символику. Люди поют песню "Рухнут стены тюрьмы". Звучат также лозунги "Живе Беларусь!" и "Это наш город!".

Кроме того, противники президента Белоруссии Александра Лукашенко утверждают, что их сейчас в стране большинство. "Нас 97 [процентов]", - скандируют они.

В то же время милиция через установленный на площади громкоговоритель предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Чтобы заглушить выступления протестующих, власти включают очень громкую музыку.

В целом обстановка спокойная. Конфликтов между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов нет. На прилегающих к Дому правительства улицах сконцентрировано большое количество силовиков. Здесь находятся порядка 20 машин с военными внутренних войск и ОМОН. Также есть водометы и спецтехника для разгона демонстрантов.

Митинг во вторник его участники приурочили к годовщине вступления 25 августа 1991 года в силу Декларации о суверенитете Белоруссии.