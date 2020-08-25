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Кризис в Белоруссии

Сторонники Лукашенко собрались на митинг в центре Минска

На площади перед Комаровским рынком в центре белорусской столицы находятся около 200 человек

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко во вторник вечером начали собираться на площади перед Комаровским рынком в центре белорусской столицы.

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Как передает корреспондент ТАСС, здесь находятся порядка 200 человек. В настоящее время в Минске начался дождь, поэтому часть людей укрылась под козырьком над входом на рынок.

На площади транслируются песни, посвященные Белоруссии. Установлено несколько стендов с изображением государственного красно-зеленого флага. Такие же флаги в руках у участников акции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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