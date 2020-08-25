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Кризис в Белоруссии
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Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал арест своих членов давлением власти

В Конституционном совете высказали мнение, что "вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления"

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции считает административный арест своих членов формой давления со стороны власти. Об этом заявили во вторник в пресс-службе совета.

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"Сегодня состоялись судебные процессы в отношении Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Они были осуждены на 10 суток административного ареста, - говорится в сообщении. - Считаем, что административный арест является еще одной формой давления на членов Координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела)".

В Координационном совете высказали мнение, что "вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления". В сообщении подчеркивается, что созданный совет представляет "интересы большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса в рамках конституционного поля". "Мы уверены, что неконструктивные действия действующей власти не смогут остановить запрос в обществе на перемены", - отметили в пресс-службе совета.

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