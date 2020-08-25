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Кризис в Белоруссии
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Кабмин Латвии ограничит въезд в страну примерно 30 белорусским чиновникам

Они ответственны, по мнению властей Латвии, за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия в отношении мирных участников протестных акций

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании одобрило введение индивидуальных санкций со стороны страны в отношении должностных лиц Белоруссии, республика наложит ограничения на въезд около 30 чиновников из соседней страны, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

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"Мы считаем, что санкции ЕС против Белоруссии должны быть приняты по возможности быстрее. Мы не видим, что это может случиться в ближайшее время, поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Белоруссии, в отношении которых у нас нет сомнений, что они несут ответственность как за фальсификацию результатов выборов, так и за насилие", - сказал глава МИД на пресс-конференции после заседания правительства.

"Могу сказать, что мы смотрим примерно на 30 должностных лиц. В основном это представители Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Комитета госбезопасности и аппарата президента Белоруссии", - отметил он.

Ринкевичс подчеркнул, что пока не может назвать конкретные имена и фамилии. "Мы ждем, когда Эстония со своей стороны завершит национальную процедуру, это произойдет в четверг. Мы разговаривали с главой МИД Эстонии, что тогда мы все вместе опубликуем информацию", - пояснил он.

В конце прошлой недели МИД республики сообщил, что власти Латвии и Эстонии введут "точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против мирных участников протестных акций на улицах Белоруссии". По данным внешнеполитического ведомства, Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии, санкции будут включать запрет на выдачу виз.

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