Кабмин Латвии ограничит въезд в страну примерно 30 белорусским чиновникам

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании одобрило введение индивидуальных санкций со стороны страны в отношении должностных лиц Белоруссии, республика наложит ограничения на въезд около 30 чиновников из соседней страны, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Мы считаем, что санкции ЕС против Белоруссии должны быть приняты по возможности быстрее. Мы не видим, что это может случиться в ближайшее время, поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Белоруссии, в отношении которых у нас нет сомнений, что они несут ответственность как за фальсификацию результатов выборов, так и за насилие", - сказал глава МИД на пресс-конференции после заседания правительства.

"Могу сказать, что мы смотрим примерно на 30 должностных лиц. В основном это представители Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Комитета госбезопасности и аппарата президента Белоруссии", - отметил он.

Ринкевичс подчеркнул, что пока не может назвать конкретные имена и фамилии. "Мы ждем, когда Эстония со своей стороны завершит национальную процедуру, это произойдет в четверг. Мы разговаривали с главой МИД Эстонии, что тогда мы все вместе опубликуем информацию", - пояснил он.

В конце прошлой недели МИД республики сообщил, что власти Латвии и Эстонии введут "точечные индивидуальные санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против мирных участников протестных акций на улицах Белоруссии". По данным внешнеполитического ведомства, Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии, санкции будут включать запрет на выдачу виз.