СМИ: Индия разместила на границе с Китаем солдат, вооруженных ПЗРК "Игла"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индия разместила в Ладакхе на границе с Китаем подразделения, на вооружении которых находятся переносные зенитные ракетные комплексами (ПЗРК) "Игла". Об этом во вторник сообщает газета The Economic Times.

"Индийские подразделения, вооруженные ПЗРК "Игла" российского производства, были размещены вдоль границы [с Китаем] на важных высотах с целью не допустить нарушения воздушного пространства Индии", - пишет издание. Численность личного состава этих подразделений, а также то, когда они были размещены, не уточняется. При этом необходимость усиления противовоздушной обороны в данном регионе объясняется тем, что поблизости расположена китайская авиабаза с большим количеством вертолетов.

В связи с возникшей напряженностью на линии фактического контроля в восточном Ладакхе Индия усилила наблюдение за воздушным пространством в этом регионе и разместила там ракеты класса "земля - воздух". По информации газеты, активность на авиационных объектах с китайской стороны границы заметно возросла в последнее время.

Кроме того, еще в начале обострения ситуации в мае для обеспечения безопасности воздушного пространства индийское командование разместило в Ладакхе самолеты СУ-30МКИ.

Как указывает The Economic Times, ПЗРК "Игла" стоит на вооружении сухопутных войск и военно-воздушных сил Индии.

Ситуация в Ладакхе

Напряженность в Ладакхе возникла, после того как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван вспыхнули новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

24 августа начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Бипин Рават заявил, что армия Индии всегда будет готова к военным действиям, если все попытки вернуть статус-кво в Ладакхе не увенчаются успехом.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир (в августе 2019 года штат Джамму и Кашмир был упразднен, на его месте правительство Индии создало две союзные территории: Джамму и Кашмир, а также Ладакх).