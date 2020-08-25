Киберкомандование США проводит стратегию действий с упреждением в отношении России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Киберкомандование США реализует стратегию действий с упреждением в отношении России и Китая. Об этом сообщил в статье, опубликованной во вторник в журнале Foreign Affairs, глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне.

По его утверждению, Россия "использует киберпространство для разведки, для нарушения деятельности американской инфраструктуры и для попыток подорвать доверие к демократическим институтам", а Китай "использует киберпространство для хищений секретной информации и интеллектуальной собственности в США".

"Когда Киберкомандование было создано в 2010 году, предполагалось, что в его задачу будет входить защита военных сетей связи от проникновения или нарушения их работы, - отметил он. - Однако в условиях, когда угрозы меняются, защитные меры оказались недостаточными. Хотя военные научились лучше защищать свои информационные сети, атаки со стороны наших противников участились, они стали более изощренными и оборачиваются серьезными последствиями. Мы поняли, что не можем просто ожидать кибератак на наши военные сети и осознали, что для их защиты необходимы операции за пределами наших военных сетей".

По его словам, концепция постоянного противостояния заключается в том, что разовые операции Киберкомандования США "вряд ли заставят отступить наших противников", а поэтому США "должны противостоять противникам на регулярной основе, затруднив им достижение поставленных целей". В частности, отметил он, операции Киберкомандования "позволяют нейтрализовать или приуменьшить возможности наших противников в том, что касается осуществления операций в киберпространстве".

По его словам, в составе Киберкомандования США около 6 тыс. военнослужащих, гражданских специалистов, а также лиц, работающих по контракту. Командованию подчиняются 68 "групп киберзащиты", которые занимаются поиском вредоносных программ в военных сетях связи. Штаб-квартира командования находится в Форт-Мид (штат Мэриленд), а базы, с которых осуществляются операции, - в штатах Джорджия, Гавайи и Техас.