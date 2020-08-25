Госдеп сообщил, что США отдают приоритет исключению Судана из списка спонсоров терроризма

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Исключение Судана из американского списка спонсоров терроризма является приоритетным вопросом для обоих государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам переговоров госсекретаря Майкла Помпео и суданского премьер-министра Абдаллы Хамдука в Хартуме.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Хамдук обсудили продолжающуюся поддержку США переходного правительства во главе с гражданскими лицами и отметили, что исключение Судана из [американского] списка стран - спонсоров терроризма остается важнейшим приоритетом для обоих государств. Госсекретарь и премьер-министр также обсудили позитивные подвижки в судано-израильских отношениях", - отметила дипломат.

В список, составляемый Госдепартаментом, кроме Судана входят КНДР, Иран и Сирия.

Помпео и Хамдук "согласились с тем, что достижение взаимовыгодного соглашения между Суданом, Эфиопией и Египтом" по крупнейшей в Африке эфиопской ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле "имеет решающее значение для стабильности в регионе".

Шеф американской дипломатии провел переговоры и с председателем (высшего органа государственной власти в стране на переходный период) Суверенного совета Абделем Фаттахом аль-Бурханом. "Госсекретарь Помпео и генерал аль-Бурхан обсудили важность постоянной поддержки военными переходного правительства под руководством гражданских лиц, а также путь Судана к демократии. <...> Госсекретарь и генерал аль-Бурхан обсудили представляющие взаимный интерес региональные вопросы, в том числе продолжающееся углубление двусторонних отношений между Израилем и Суданом", - заключила Ортэгус.

Помпео прибыл во вторник в Хартум в рамках своего официального турне. Это первый за 15 лет визит госсекретаря США в Судан. Ранее в понедельник Помпео посетил Израиль, где встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Из еврейского государства в Судан госсекретарь летел первым в истории прямым авиарейсом между двумя странами.