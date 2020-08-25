В США демократы заказали показ роликов с адвокатом Трампа во время съезда республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Демократы в США заказали показ во время съезда Республиканской партии видеороликов, на которых с критикой американского президента Дональда Трампа выступает его бывший адвокат Майкл Коэн. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Показ роликов в интернете и на телевидении заказал комитет American Bridge, который выступает в поддержку Демократической партии. Коэн на записях будет заострять внимание на том, что "нельзя верить ни единому слову" Трампа.

Представители предвыборного штаба республиканца заявили, что Коэн сам не заслуживает доверия.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

В понедельник по итогам голосования на общенациональном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) Трамп и вице-президент Майкл Пенс официально были утверждены кандидатами в президенты и вице-президенты от республиканцев на предстоящих выборах. Съезд завершится в четверг.