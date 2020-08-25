Трамп выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, что выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост руководителя Министерства внутренней безопасности США.

"Я рад сообщить американской общественности, что исполняющий обязанности министра [внутренней безопасности] Чед Вулф будет выдвинут на пост министра внутренней безопасности. Чед проделал выдающуюся работу, и мы высоко ценим его службу!" - написал Трамп в Twitter.

Вулф исполняет обязанности министра внутренней безопасности с 13 ноября 2019 года. Его кандидатуру после официального выдвижения должен утвердить Сенат Конгресса США.

МВБ было создано в ноябре 2002 года (после серии терактов в США 11 сентября 2001 года) в результате слияния 22 различных ведомств и занимается широким кругом вопросов - от борьбы с терроризмом и кибербезопасности до пограничного и таможенного контроля и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В структуре министерства работают около 240 тыс. человек.