Турция раскритиковала ЕС за поддержку Греции в Средиземном море

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал во вторник Европейский союз за поддержку Греции по ситуации в Средиземном море.

"Вместо предоставления безусловной поддержки ЕС и другие страны должны предупредить Грецию. Греция должна проявить здравомыслие и предпринимать здравые шаги. Это провокационное поведение никому не поможет", - заявил глава МИД республики по итогам переговоров в Анкаре с немецким коллегой Хайко Маасом.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, и ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет их право на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.