МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса относительно ситуации в Белоруссии, включая его обвинения в адрес Минска в "неуважении к своему народу", вызывают в Москве недоумение и выглядят неуместно. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает "с волнением", какими средствами власть "борется со своим народом", которому, дескать, "угрожает опасность". Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в "неуважении к своему народу", по меньшей мере, неуместны", - указывается в документе.

Захарова подчеркнула, что замаскированное под "помощь" народу Белоруссии вмешательство Вильнюса во внутренние дела белорусского государства лишь раскачивает ситуацию в стране. "При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов [Светлане Тихановской] убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая "к решительным международным действиям", - добавила она.