Трамп заявил, что федеральные власти готовы решить проблему беспорядков в Портленде

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США готово незамедлительно решить проблему беспорядков в Портленде (штат Орегон) с помощью военнослужащих Национальной гвардии, если местные власти обратятся с соответствующей просьбой. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в Twitter .

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"Мы снова просим губернатора Орегона Кейт Браун и мэра Портленда Теда Уилера призвать [военнослужащих] Национальной гвардии, как это следовало сделать еще три месяца назад. Они (губернатор и мэр - прим. ТАСС) должны прекратить называть этих анархистов и агитаторов "мирными демонстрантами". Вернитесь в реальный мир! Федеральное правительство готово по вашей просьбе незамедлительно покончить с этой проблемой", - написал глава государства.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Последние недели наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде, куда по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков.