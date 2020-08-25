Глава МИД Великобритании призвал расследовать произошедшее с Навальным

"Я с обеспокоенностью прочитал заявление [берлинской клиники] Charite об отравлении Алексея Навального и желаю ему скорого и полного восстановления, - написал Рааб в Twitter. - Великобритания едина с США, Францией, Германией и Евросоюзом в том, что Россия должна провести прозрачное расследование, по итогам которого все причастные будут привлечены к ответственности".

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.