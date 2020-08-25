СК Белоруссии допросил пять членов президиума Координационного совета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пятеро членов президиума Координационного совета уже допрошены Следственным комитетом Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщил член президиума совета Павел Латушко в эфире телеканала "Дождь" во вторник.

"Допрошены на сегодняшний день пятеро из членов президиума Координационного совета", - сказал он.

Латушко напомнил, что нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, которая также входит в президиум Координационного совета, будет допрошена в следственном комитете в среду.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В минувший четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.